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AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, yılın ilk ayında, Sakarya'da gerçekleştirilen 428 milyon 909 bin 811 lira tutarındaki 3 yatırıma "tamamlama vizesi" verildi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin otomotiv, sanayi, enerji ve tarım alanında önde gelen şehirlerinden Sakarya'da geçen yıl 30 proje "tamamlama vizesi" alırken, sabit yatırım tutarı 403 milyon 784 bin 940 lirayı bulan yatırımlarla 1210 kişi iş sahibi oldu.

Ağırlıklı imalat sanayisi olmak üzere tekstil, tarım, eğitim ve birçok alanda önemli yatırımların hayata geçirildiği Sakarya'da yeni yılda da yatırımlar hız kesmedi.

Kentte ocak ayında 428 milyon 909 bin 811 liralık 3 yatırım "tamamlama vizesi" aldı.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanıyor.

- Turizm yatırımı ilk sırada

Söz konusu 3 proje içinde yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı, turizm firmasının 355 milyon 272 bin 814 liralık yatırımı aldı.

Otel, motel, pansiyon, kamp ve diğer konaklama alanlarının yapıldığı bu projeyle 475 kişi işe yerleşti. Böylece firmanın bu projesi ocak ayında en fazla istihdam sağlayan yatırım olarak kayıtlara geçti.

Bir traktör firması tarafından hayata geçirilen 51 milyon 933 bin 509 liralık yatırım projesi sayesinde de 73 kişi iş sahibi oldu.

Endüstri alanında faaliyet gösteren bir firma da aldığı tamamlama vizesiyle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi. Özel amaçlı makine imalatına yönelik 21 milyon 703 bin 488 liralık yatırımın devreye alınmasıyla 25 kişi işe yerleştirildi.

Böylece söz konusu 3 yatırımla 573 kişi iş imkanı buldu.

- Teşvik belgesi alan 14 proje, 231 kişiye istihdam sağlayacak

Bu dönemde ayrıca hayata geçirilmesi planlanan biri yabancı sermayeli 14 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Yatırım tutarı 436 milyon 958 bin lirayı bulan projelerin kentte 231 kişilik yeni istihdam oluşturması hedefleniyor.