Sakarya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı dönemi başladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün, üretimin devamlılığı ve güvenliği için OSB'lerde mobil ekiplerce yerinde aşı uygulamasına başlandığını açıklamasının ardından kentteki fabrika ve büyük işletmelerde mobil ekiplerin aşı mesaisi başladı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, yaptığı yazılı açıklamada, üç büyük OSB başta olmak üzere tüm ilçelerdeki fabrikalarda ve büyük ölçekli işletmelerde aşı çalışmasının yürütüldüğünü belirtti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile planlama yapılarak fabrika ve büyük işletmelerde aşılamanın hızla sürdürüldüğünü aktaran Öğütlü, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının büyük önem taşıdığını vurguladı.

-" Kriterlere uyan herkesi randevu alarak aşı olmaya davet ediyoruz"

Türkiye'nin salgınla mücadelede inanılmaz başarılı bir yönetim sergilediğini belirten Öğütlü şunları kaydetti:

"Bu süreç içerisinde maske bulamayan, ilaç bulamayan, solunum cihazı bulamayan, hastaneleri yetersiz kalan, aşı bulamayan ülkeleri hep beraber gördük. Çok şükür biz bu sorunları yaşamadık. Her türlü ihtiyacımız anında karşılandı. Yeteri kadar aşı bulamayan ülkeler varken bizim elimizde tüm insanımıza yetecek aşılarımız var. Buradan bir kez daha kriterlere uyan herkesi randevu alarak aşı olmaya davet ediyoruz. Hastanelerimizde, aile sağlık merkezlerinde aşılama sürüyor. Gezici ekiplerimiz de öngörülen alanlarda aşı çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Hep birlikte bu salgından kurtularak normale döneceğiz."