Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AA'nın haberine göre; Yalı Mahallesi Barış Caddesi'ndeki 5 katlı otelin çatı katında yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Karasu, Kocaali, Ferizli ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve 112 Acil Servis bölgeye sevk edildi.
ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Merdivenli araçlarla yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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