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        Haberler Gündem Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 22:08 Güncelleme: 18.11.2024 - 22:08
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        Otomobilin çarptığı yaya öldü
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        D-650 Kara yolu Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden A.E idaresindeki otomobil, Düzakçaşehir Mahallesi mevkiinde bir dinlenme tesisinde çalışan ve iş yerine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Recep Sarıca'ya (35) çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Sarıca'nın yaşamını yitirdiği belirledi.

        Sarıca'nın cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, otomobil sürücüsü A.E. gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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