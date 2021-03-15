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Sakarya'da özel kreşte çocuğa şiddet iddiasına suç duyurusu

Sakarya'da, oğlunun özel kreşte şiddete maruz kaldığını öne süren baba, öğretmen ve kreş sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Kreşte görevli öğretmenin 5,5 yaşındaki çocuğa şiddet anı, kreşin güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Tümay Uzun, "Hukuki yollarla sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Çünkü bizim hayatta en değer verdiğimiz varlıklarımız çocuklarımızdır" dedi

Sakarya'da özel kreşte çocuğa şiddet iddiasına suç duyurusu
Özel kreşte çocuğa şiddet iddiası!
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AA

Adapazarı ilçesindeki özel bir kreşe 5,5 yaşındaki oğlu Musap ile kızı Asel'i gönderen baba Tümay Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarını kreşe almaya gittiğinde başını tutan oğlunun acı duyduğunu söylediğini anlattı.

İlk etapta oğlunun düştüğünü düşündüğünü, yoldayken birkaç kez daha başına ne olduğunu ısrarla sorduğunu ifade eden Uzun, "Sonradan 'Başım çok acıyor.' diyerek ağlamaya başladı. Bu esnada 3,5 yaşındaki kızım Asel, 'Baba öğretmen itti.' dedi. O zaman şüphelendim ve hemen kreşe geri döndüm." dedi.

AA'nın haberine göre; okul müdürünü arayarak kreşteki kamera kayıtlarını izlemek istediğini söylediğini aktaran Uzun, "Oğlumun kreşte düştüğünü, çok şiddetli çarptıysa doktora götüreceğimi, bu nedenle kamera kayıtlarını izlemek istediğimi söyledim. Müdür olayları bilmediği için izlemem için onay verdi. Kamera görüntülerini darbeden öğretmen ve yanında bir kişiyle izledik. Maalesef bu üzücü görüntülere ulaştık." diye konuştu.

Uzun, öğretmenin çocuğuna şiddet uyguladığını görmesi üzerine hiddetlenerek tepki gösterdiğini, hemen okul sahibini çağırdığını dile getirerek, kuruma gelen müdürün o zaman zarfında konunun hassasiyeti nedeniyle kimsenin okuldan çıkmasına müsaade etmediğini söyledi.

"HUKUKİ YOLLARLA SONUNA KADAR HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Okul müdürünün kendisine haklı olduğunu, bu görüntüleri tasvip etmediğini söylediğine dikkati çeken Uzun, şöyle devam etti:

"Ertesi gün kendisi beni aradı; 'Ben öğretmenimin yanındayım. İki çocuğunuzun kreşle olan ilişiğini kesiyorum.' dedi. Ben de direk hukuki süreci başlattım. Öğretmen ilk önce kendisinin yapmadığını savunuyordu. Görüntüleri izledikten sonra hiç konuşmadı. Karakola gittim, kurum ve öğretmen hakkında şikayetçi oldum. Yanında duran görevliden de olayı örtbas etmeye çalıştığı için şikayetçi oldum. O da suça ortak oldu. Okul yönetimi de öğretmenin arkasında duruyor. İki çocuğum var ama o kurumda 50-60 öğrenci var. Bu darp olayına karışan kişiyi o eğitim kurumunda tutmakla nasıl büyük bir hata yapılıyor?

Gerekli mecralarda işlemleri başlattım. Hukuki yollarla sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Çünkü bizim hayatta en değer verdiğimiz varlıklarımız çocuklarımızdır. Çocukların hassas noktalarını çok iyi biliyorlar. Oğlum polisten korkardı, onu polisle korkuttular. Bu olayı kızım olmasaydı öğrenmemiş olacaktım."

Uzun, daha önce de çocuklarına yönelik şiddetten şüphelendiğini ancak elinde kanıt olmadığı için herhangi bir sonuca varamadığını öne sürerek, sesini yükselttiği için kreş yönetiminin de kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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