Sakarya'da sahte evrakla gayrimenkul satmaya çalışan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AA

Kocaali Tapu Müdürlüğündeki işlem sırasında gözaltına alınan, aralarında bir avukat ve tapu memurunun da bulunduğu 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaali Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, şüpheli avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaali Tapu Müdürlüğüne Muğla'nın Milas ilçesindeki 15 parçadan oluşan ve yaklaşık 500 milyon lira değerindeki 730 dönüm gayrimenkul için yetki evrakıyla başvuran kişinin, müdürlükte çalışan bir personelin dikkatini çekmesi üzerine incelenen evrakın sahte olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine polis ekipleri, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüpheliyi tapu müdürlüğünde imza aşamasındayken suçüstü yakalamıştı.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda bir ildeki tapu müdürlüğünde görev yapan bir şüpheli daha gözaltına alınmıştı.