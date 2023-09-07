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        Haberler Gündem Sakarya'da silahla yaralama olayının şüphelisi tutuklandı - Güncel haberler

        Sakarya'da silahla yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, silahla yaralama olayına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:09
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        Sakarya'da silahlı saldırı: 1 tutuklama
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        Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen M.S. (30), aralarında husumet bulunan O.G'nin (30) Yenice Mahallesi Ergenekon Caddesi'ndeki evine gitti.

        İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada M.S. üzerinde taşıdığı silahla O.G'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.G, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.S'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Pamukova Adliyesi'ne sevk edilen zanlı M.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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