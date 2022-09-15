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Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da alışveriş merkezi önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Sakarya'da alışveriş merkezi önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da bir alışveriş merkezi önünde 3 kişi arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı. Kavgaya karışan 2 kişi ile olay yerinden geçen 1 kişi mermilerin hedefi oldu. Yaralılardan Yaşar Metin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Sakarya'da alışveriş merkezi önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.E.B., ateş açtı.

3 KURŞUN İSABET EDEN KİŞİ ÖLDÜ

Yaşar Metin, T.T. ve kavga sırasında olay yerinden geçen 1 kişi, kurşunların hedefi oldu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan vücuduna 3 kurşun isabet eden Yaşar Metin, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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