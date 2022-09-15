Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.E.B., ateş açtı.

3 KURŞUN İSABET EDEN KİŞİ ÖLDÜ

Yaşar Metin, T.T. ve kavga sırasında olay yerinden geçen 1 kişi, kurşunların hedefi oldu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan vücuduna 3 kurşun isabet eden Yaşar Metin, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.