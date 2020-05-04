Sakarya'da sokağa çıkamayan çocuklar balkondan balkona isim şehir oynuyor

AA

Adapazarı ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan ve arkadaşlarıyla buluşamayan çocuklar, imkanlar dahilinde oyun oynamanın farklı yöntemlerini deniyor.

Uzaktan da olsa arkadaşlarıyla görüşme imkanı bulan çocuklar, birlikte oynamanın bir yolunu buluyor.

Korucuk Mahallesinde oturan 9 yaşındaki Nisa Demirey ile karşı apartmanda oturan 11 yaşındaki Emir Türker balkona çıkarak karşılıklı "isim şehir" oyunu oynadı.

Birbirlerine balkondan seslenerek harfleri, sonrasında buldukları kelimeleri ve topladıkları puanları söyleyen çocuklar, zaman zaman velilerinden de yardım aldı.

Gönüllerince eğlenen çocuklar, evde kaldıkları zamanı değerlendirmeye çalışıyor.

Nisa Demirey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşı apartmanında oturan arkadaşı Emir ile oyun oynayarak eğlendiğini belirterek, "Emir arkadaşımla balkondan balkona isim şehir oynuyoruz. Çok eğlenceli. Koronovirüs nedeniyle böyle oynuyoruz." dedi.

Arkadaşıyla anlaşarak günün belirli saatlerinde balkona çıktıklarını aktaran Demirey, dışarıya çıkacakları güne kadar bu yöntemle eğlenmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bazı apartman sakinleri de zaman zaman balkona çıkarak çocukların oyununu izliyor.