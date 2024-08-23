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        Haberler Gündem Sakarya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sakarya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:24 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:24
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        Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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        Taşlıgeçit Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, tarım aracında bulunan Çiçek T'nin (50) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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