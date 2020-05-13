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Sakarya'da üretilen karavanlara koronavirüs sürecinde talep arttı

Sakarya'da özel bir firmanın ürettiği karavanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yurt içi ve yurt dışından talep arttı.

Sakarya'da üretilen karavanlara koronavirüs sürecinde talep arttı
AA

Arifiye ilçesindeki fabrikada üretilen karavanlar 39 ülkeye ihraç ediliyor.

Kovid-19 salgını sürecinde yurt dışına ihracatı artan karavanlardan "Caretta 1500 Off-Road" modeli tercih edilirken, Türkiye'de ise yaz turizmi için pratik ve ekonomik karavanlar rağbet görüyor.

- "Talepler oldukça fazla şu anda"

Firma sahibi Engin Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başladığı süreçte sezona hazırlık yaptıklarını ve tedbirlerini artırdıklarını söyledi.

Son dönemlerde ürettikleri karavanlara özellikle yurt dışından çok fazla talep geldiğini aktaran Başoğlu, "Yurt dışında 39 bayilik sistemimiz var. Koronavirüs her tarafta bitme eğilimine geçti. Yurt dışından gelen talepler bizi biraz sıkıştırdı iç piyasadaki taleplerle birlikte. Biz de bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz. 39 ülkeye ürün gönderiyoruz. Şu anda Güney Amerika'da ürün rağbet görmeye başladı, Porto Riko, Arjantin ve Şile'ye de göndermeye başladık." diye konuştu.

Başoğlu, yurt dışından özellikle "Caretta 1500 Off-Road" modeline talebin olduğunu dile getirdi.

Karavanlara talebin artmasının istihdama da olumlu etkisinin olacağına işaret eden Başoğlu, "İstihdam oluşturacağız, daha fazla işçiyle çalışmaya başlayacağız. Yani bunların hepsi birbirine tetikleyecek. Yurt dışından talepler oldukça biz de onları karşılamaya çalışıyoruz. Talepler oldukça fazla şu anda." ifadelerini kullandı.

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