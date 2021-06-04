Sakarya'da uygulanacak Ar-Ge çalışmasıyla fındığın verimi artırılacak

AA

Türkiye'de fındık üretiminde önde gelen illerden Sakarya'da verimin yüzde 300 artırılması ve yeni türlerin geliştirilmesi için sektör-üniversite iş birliği modeli uygulanacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Ticaret Borsası (STB) arasında imzalanan, tarımsal Ar-Ge çalışmalarını kapsayan iş birliği anlaşması kapsamında, kentteki verimli fındık bahçelerinden numuneler toplanarak SUBÜ Doku Kültürü Laboratuvarında incelenecek.

Arazilere uygun türlerin tespit edileceği araştırmalar sonucunda, Sakarya'ya özel yeni fındık türü oluşturularak fideleri yetiştirilecek. Tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin ardından dönüm başına 150 olan rekoltenin 600 kilograma kadar çıkması hedefleniyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, sektörle olacak çalışmaları iş birliğiyle yapmayı önemseyen bir üniversite olduklarını belirterek, "Bu çalışmalarla akademik gücü, gerçek uygulamanın içine aktarmış olacağız. Özellikle fındık alanındaki fidanların üretiminden, bahçelerin gençleştirilmesinden ürünün ortaya çıkışına ve daha sonra pazarlamaya kadarki kısımlarda ortak birtakım çalışmalar gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

- "Dünyada devrim niteliğinde bir çalışma olacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konseyi Başkan Yardımcısı da olan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da sektörün en önemli sorununun verimlilik ve kalitenin artırılması olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın Ordu'dan sonra fındık üretiminde ikinci sırada yer aldığına işaret eden Sarı, Karadeniz'de özellikle fındık bahçelerinin yaşlanması dolayısıyla verimliliğin düştüğüne dikkati çekti.

Karadeniz'de dönüm başına 80-90 kilogramlık üretimin söz konusu olduğuna değinen Sarı, Sakarya'daki fındık arazilerinin buraya oranla daha az parçalı olduğunu, dolayısıyla 10 yıl içinde Türkiye'de üretim bazında birinci sıraya yükselmesini beklediklerini söyledi.

Sakarya'daki fındık bahçelerinin daha genç olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Özellikle Avrupa ülkeleri, fındık tüketen ülkeler, yağ oranının biraz daha düşük ve raf ömrünün daha uzun olması nedeniyle Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ediyor. Biz de bu konuda bir çalışma yaptık ve sona geldik. Burada amacımız, Sakarya'da fındık üretiminin yüzde 77'sini karşılayan dört ilçemiz var; Akyazı, Hendek, Kocaali ve Karasu. Buradaki verimli bahçelerden numuneler alacağız. Bunları Doku Kültürü Laboratuvarı'nda tahlil yaptıracağız. 'İklim, arazi yapılarına göre en az alanda en fazla fındığı nasıl üretebiliriz?' diye üniversitedeki hocalarımızla çalışma yapacağız.

Sakarya'da dönüm başına ortalama fındık üretimi şu anda 150 kilogram. Bu çalışmayı bitirdikten sonra üretimin en az 500 kilogram olmak kaydıyla 600 kilograma kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu da fındık üretimi ve kalitesi açısından dünyada devrim niteliğinde çalışma olacak."

Sarı, protokol kapsamında STB'nin yanındaki 8 dönümlük araziyi tahsis ettiklerini, sürecin burada üniversite ve borsa iş birliğiyle yürütüleceğini belirterek, "En kısa zamanda verimi ve kaliteyi artıracağız. Aynı zamanda fındık denilince akla Karadeniz geliyor, biz burada yeni bir tür üreteceğiz. Sakarya'da artık markalaşmış bir fındık türü ortaya çıkacak. Buralardan fideler üreteceğiz. Bu fidelerle önce kendi ülkemize katma değer sağlayacağız, belki dünyaya da pazarlayacağız." diye konuştu.

- "Üretici memnun kalacak"

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir de fakültenin kuruluş aşamasında da sektörle birlikte hareket ettiklerinin altını çizerek, "Fakültemiz kurulduktan sonra özellikle fındıkta verimliliğin artması, üreticiye katkı yapılabilmesi adına bizler de bilimsel çalışmalarla bu desteği vereceğiz." dedi.

STB Meclis Başkanı Avni Uçar ise dönüm başına verimin 600 kilogramlara çıkmasının herkesi memnun edeceğini dile getirerek, "Üreticinin menfaatine olan bir durum. Bütün Sakarya, Türkiye kazanacak. Çünkü yapılacak olan fidan, özel bir ürün olacak. Verimi daha yüksek, dona, kuraklığa, soğuğa dayanıklılığı daha iyi olacak. Üretici memnun kalacak." diye konuştu.