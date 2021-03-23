Sakarya'da yol verme kavgası: 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki iki aracın sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle tartışma başladı.

Araçlardan inen kişiler arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E. ile S.Ö. bıçakla yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar yardım istemek için otomobilleriyle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çalıştıkları kebapçı dükkanına gitti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. AA'nın haberine göre; olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Metin Akıncı, gazetecilere, yaralanan gençlerin yardım istemek için çalıştıkları yere geldiklerini ve bağrışmaları duymaları üzerine evlerinden dışarı çıktıklarını belirtti.