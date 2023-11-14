Sakarya'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Sakarya'da bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
D-650 kara yolunda seyreden Murat Ö. yönetimindeki atık su yüklü vidanjör, Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde Abdurrahman Knin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan bu araç da Ali İ. idaresindeki otomobile vurdu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
06 CYU 201 plakalı otomobilde sıkışan Ümmü P, Nurdan K. ve Nursena K, bulundukları yerden itfaiye erlerince çıkarıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi ile sürücü Abdurrahman K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, vidanjör sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir