Sakarya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Giriş: 03.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:40
D-100 kara yolunda Rüstem B. idaresindeki otomobil, Nuh Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ve Ümit Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Köprübaşı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan Rüstem B, Ümit Y, Caner A. ve Münir D, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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