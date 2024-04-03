Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sakarya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        D-100 kara yolunda Rüstem B. idaresindeki otomobil, Nuh Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ve Ümit Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Köprübaşı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada yaralanan Rüstem B, Ümit Y, Caner A. ve Münir D, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #sakarya
        #sakarya haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci gol geldi!
        İkinci gol geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Gazze'de öldürülen gönüllülerin yakınları konuştu
        Gazze'de öldürülen gönüllülerin yakınları konuştu
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?