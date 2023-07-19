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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sakarya'daki "Palu ailesi" davasında tutuklu Tuncer Ustael'e müebbet

        Sakarya'daki "Palu ailesi" davasında tutuklu Tuncer Ustael'e müebbet

        Sakarya'da görülen ve kamuoyunda "Palu davası" olarak bilinen davada tutuklu sanık Tuncer Ustael'e müebbet hapis cezası verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:11
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        "Palu" davasında Tuncer Ustael'e müebbet
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        Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

        Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, önceki beyanlarını yineleyerek, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istedi.

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        Tutuksuz sanık avukatları, beraat talebine yönelik mütalaaya katıldıklarını dile getirdi.

        Tuncer Ustael'in avukatı, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini aktararak, müvekkili için beraat talebinde bulundu.

        Söz verilen sanık Ustael, mütalaaya itiraz ederek, "Yüzlerce ölüm olayı varken Melike'nin ölüm olayına takılmışsınız. Melikeyle alakam yok, öldü mü kaldı mı bilgim yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

        Sanık Tuncer Ustael'i "olası kastla çocuğu öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandıran ve tutukluluğunun devamını kararlaştıran heyet, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise beraat kararı verdi.

        Heyet, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan beraati, "usulsüz gömme" suçundan ise dosyanın ayrılması yönünde hüküm kurdu.

        OLAY

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, çalışma başlatan polis ekipleri bulguya ulaşamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazılarda da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

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        Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin başlayan yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu'ya da olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 30 Mart'ta bozarak, Ayşe ve İsa Palu ile Emine Ustael'in tahliyesine karar vermişti.

        İDDİANAME

        Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar; Emine Ustael ile Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep edilmişti.

        Sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava, Ayşe, İsa ve Fatih Palu hakkında Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede açılan ikinci dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

        İkinci davanın iddianamesinde ayrıca sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası istenmişti.

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