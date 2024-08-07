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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'daki taciz şüphelisi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Sakarya'daki taciz şüphelisi tutuklandı

        Sakarya'da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen ve polis ekiplerince gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:48 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:49
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        Sakarya'daki taciz şüphelisi tutuklandı
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        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla Merkez Mahallesi Şehit Fahrettin Azak Caddesi'ndeki bir binada polislerce gözaltına alınan yabancı uyruklu R.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen R.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynarca ilçesinde önceki gün, bir kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli, olayı öğrenen vatandaşlardan kaçarak Merkez Mahallesi Şehit Fahrettin Azak Caddesi'ndeki bir binaya saklanmıştı.

        Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, şüpheliyi zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırarak gözaltına almıştı.

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        #sakarya
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