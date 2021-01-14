Sakarya'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton un yardımı

AA

Adapazarı ilçesindeki Semerkand Kültür Merkezi önüne getirilen 2 tır, dualarla uğurlandı.

Beşir Derneği Batı Karadeniz Bölge Müdürü Metin Doruklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis, Azez ve Cerablus'ta faaliyet gösteren paylaşım noktaları, fırın ve aşevleri ile Afrin ve İdlib'deki ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek ve ekmek ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Yardım faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Doruklu, "Bugün Afrin ve İdlib'deki mazlum kardeşlerimize ekmek çıkaran Kilis'teki fırınımızda kullanılmak üzere tırlarla 40 ton un gönderiyoruz. Beşir Derneği olarak hayırlarınıza köprü olmak için her daim buradayız. Emeği geçen tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.