Sakarya'dan Suriye'ye 11 yardım tırı gönderildi

AA

Patates, soğan, gıda kolisi, un ve su yüklü 11 tır, Sakarya Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yardım çalışmalarında gönüllülüğün esas olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" sözünün özel bir anlam ifade ettiğini belirten Yüce, "Bugün kardeşlerimiz zor durumda. Kardeşlerimize destek için böyle bir organizasyonun yapılmasına vesile olan Hayrat Vakfına şükranlarımı sunuyorum. Vesile oldular. Mazlum ve mağdurların yanında olan vakfımızın çalışmalarının bereketli olmasını diliyorum. Yardım tırlarımızın mazlum ve mağdur kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Hayrat Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Üzeyir Cesur da İdlib'e gönderilecek yardım tırlarına destek verenlere teşekkür etti.

Programın ardından yardım malzemesi yüklü tırlar dualarla İdlib'e uğurlandı.