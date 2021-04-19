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Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk çeyreğinde üretilen 83 bin 491 aracın 58 bin 54'ü ihraç edildi, 1 milyar 287 milyon 916 bin dolar gelir sağlandı.

Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı
AA

Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk çeyreğinde üretilen 83 bin 491 aracın 58 bin 54'ü ihraç edildi, 1 milyar 287 milyon 916 bin dolar gelir sağlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yeni yılda üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sırada bulunuyor.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik elektronik ile mobilya, kağıt ve orman ürünleriyle ekonomiye güç katan Sakarya'dan, yılın ilk 3 ayında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Salgın nedeniyle ocak-mart döneminde taşıt ihracatındaki payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalan kentte, en çok ihracat kalemi toplam dış satımın yüzde 90,2'sine karşılık gelen otomotiv endüstrisinde yapıldı. Söz konusu satıştan 1 milyar 287 milyon 916 bin dolar gelir elde edildi.

- Günlük 928 araç banttan indi

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde üretilen 360 bin 766 aracın 264 bin 735'i ihraç edildi.

Söz konusu ihracatta yüzde 21,9 payı bulunan Sakarya, ürettiği 83 bin 491 aracın 58 bin 54'ünü yurt dışına sattı. Buna göre günde 928 araç banttan indirildi, 645'i ihraç edildi.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, ocak-mart döneminde 69 bin 798 otomobil, 222 otobüs, 116 midibüs, 123 küçük kamyon, 24 kamyonet, 13 bin 208 traktör üretildi.

Kentteki firmalar arasında yılın ilk çeyreğinde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korudu, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, yılın ilk 3 ayında Arifiye'deki fabrikasında 69 bin 798 otomobil üretti.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında ocak-martta binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modellerinin 54 bin 394'ünü ihraç etti.

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar ise yılın ilk çeyreğinde 222 otobüs, 116 midibüs, 123 küçük kamyon ve 24 kamyonet olmak üzere toplam 485 araç üretti. Geçen yıl söz konusu dönemde 125 araç ihraç eden Otokar, bu yılın aynı döneminde 173 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise yılın ilk 3 ayında ürettiği 13 bin 208 traktörün 3 bin 487'sini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü.

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