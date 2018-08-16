"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos Marmara Depremi'nde büyük zarar gören Sakarya'da afet sonrası başlatılan çalışmalarla yeni yerleşim alanları oluşturulurken, sanayici ve yatırımcılara sağlanan teşviklerle iş dünyası desteklendi.

Depremin ardından geçen 19 yıllık süreçte kentsel dönüşümünün yanı sıra sanayideki atılımlarla da dikkati çeken Sakarya, yerli otomobil için de konumu, otomotiv sektöründeki tecrübeli ve nitelikli istihdamı, nüfus için hazırlığı ve özellikle lojistikteki ayrıcalıklı özelliğiyle en avantajlı il konumunda bulunuyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir deprem ülkesi, kentin de bir deprem şehri olduğu ve olası depremlere karşı her an hazırlıklı olunması gerçeğini hatırlatmak gerektiğini kaydetti.

Altuğ, depremde il genelinde 70 bin 222 konut ile 11 bin 480 iş yerinin hasar gördüğünü ifade etti.

Sanayi kuruluşlarının yüzde 30'unun tamamen yıkıldığını, 125 adedinin ise ancak uzun süre bakım ve onarım yapıldıktan sonra üretime geçebildiğini ifade eden Altuğ, şunları söyledi:

"133 sanayi kuruluşunun ve KOBİ'nin deprem sebebiyle ağır hasar görmesi ile işsizlik oranı yüzde 40 seviyesine ulaşmıştır. Diğer yandan depremde yaşanan ölümler, hastalık ve sakatlıklar sebebiyle kentte önemli bir iş gücü kaybı yaşamıştır. Şehir göç vermiştir. Asrın felaketi olarak nitelendirilecek bir afetin ardından geçen 19 yılda Sakarya pek çok alanda büyük gelişme kaydetti. Alt ve üst yapısı yeniden kurulmuş bir şehir oldu."

Sakarya'nın beklenmeyecek bir şekilde ekonomik ve üretim anlamında gelişme gösterdiğine işaret eden Altuğ, "1999 yılında yaklaşık 180 milyon dolarlarda olan Sakarya ihracatı, 2002 yılında 428 milyon dolar, 2017 yılında 5,2 milyar dolar, 2018 yılı ilk 6 ayında 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız Türkiye sıralamasında 7. sırada şu anda." şeklinde konuştu.

OSB SAYISI 3'TEN 11'E YÜKSELDİ

Yeniden kurulan bir şehirden beklenmeyecek nitelikte bir ekonomik ve sınai performans sergilendiğine değinen Altuğ, "O dönemde 3 OSB varken bugün 11 OSB ile sanayimiz gelişiyor. Yeni OSB'ler planlıyoruz. Artık bir limanımız var. Sanayicimize ve üreticimize hizmet eden gümrüğümüz ve devletin birçok kurumu var." ifadelerini kullandı.

Altuğ, 1999'da SATSO'nun bin 266 faal üyesinin olduğunu, bugün ise üye sayısının 9 bin 159'a çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Şehir her anlamda büyüyor, buna yatay olarak büyümemizin de çok büyük artısı var. Depremden ders çıkaran bir iliz ve dikey olarak değil yatay olarak büyümeye devam ediyoruz. Özellikle üretim tesisleri depremden sonra farklı tekniklerle mühendisliğin getirdiği çelik tesislerle yineleniyorlar. Yeni yapılan işletmeler çelikten yapılıyorlar, çok ciddi depremlere dayanıklı halde inşa ediliyorlar. Biz de oda olarak şehrin bir parçasıyız. Yeni depremlere hazır olmak için özellikle hasar görmüş çok katlı binaların problemi halen çözülememiş bir sorun. Kentsel dönüşümle bu tür problemlerin de çözüleceğini umuyoruz."

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