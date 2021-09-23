Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor

AA

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından mahkeme heyeti, bir müştekinin ifadesini dinledi.

Müşteki H.B, 2004-2015 yıllarında Sakarya'da emniyet mensubu olarak görev yaptığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu, davaya müdahil olmak istediğini talep etti.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını ve firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da dosyadaki eksik hususların giderilmesini istedi.

Firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, 3 sanık için İl Emniyet Müdürlüğünden istenen "ByLock" tespit ve değerlendirme tutanağı ile içeriklerin gelmesinin beklenmesine karar veren heyet, duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya'da aralarında eski İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan, firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.