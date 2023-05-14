Sakarya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Sakarya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Sakarya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Sakarya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Sakarya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Sakarya Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Sakarya Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.02 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:32 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.2 oldu. Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 453.525 oyla yüzde 64.86 - Kemal Kılıçdaroğlu: 194.010 oyla yüzde 27.74 - Sinan Oğan: 48.261 oyla yüzde 6.90 - Muharrem İnce: 3.472 oyla yüzde 0.50 aldı. Sakarya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Sakarya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.09 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:32 itibarıyla yüzde 97.2 oranında açıldı. 2023 Sakarya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 446.881 oyla yüzde 65.95 - Millet İttifakı: 184.636 oyla yüzde 27.25 - Ata İttifakı: 16.916 oyla yüzde 2.5 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 12.819 oyla yüzde 1.89 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 666 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 22:32 itibarıyla 2023 Sakarya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

