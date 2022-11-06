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Karasu'da denize giren Rus vatandaşı 2 arkadaştan 1'i kayıp 

DHA

Karasu'da denize giren Rus vatandaşı 2 arkadaştan 1'i kayıp 


Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren Rus vatandaşı 2 kişi gözden kayboldu. 2 kişiden 1'i yüzerek kıyıya çıkarken diğerini arama çalışmaları devam ediyor. 
Karasu ilçesi Aşağıaziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan sahile gelen Rus vatandaşı 4 arkadaştan 2'si, hava karardıktan sonra denize girdi. Bir süre sonra denize giren arkadaşlarını gözden kaybeden sahildeki 2 kişi, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis ekipleri de sahilde arama çalışması başlattı. Çalışmalar esnasında denizde kaybolan 2 kişiden Achemez Aliyev yüzerek kıyıya çıktı. Aliyev, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kayıp olan Temmot Aliyev'i arama çalışmaları ise devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2022-11-06 21:26:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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