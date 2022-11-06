Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Onaç (62), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Pamukova ilçesi D-650 karayolu Nurosmaniye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bilecik istikametine gitmekte olan S.K. yönetimindeki 34 GU 4363 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Onaç´a çarptı. Arkadan gelen İ.A.'nın kullandığı 54 T 6007 plakalı taksi de duramayarak otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Onaç´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Onaç'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova İsa ÇİÇEK

2022-11-06 23:02:14



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