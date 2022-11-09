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Sakarya'da denizde kaybolan Rusya vatandaşı güreşçi, 4 gündür aranıyor

DHA

Sakarya'da denizde kaybolan Rusya vatandaşı güreşçi, 4 gündür aranıyor


Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde dalgalara kapılan Rusya vatandaşı Temmot Aliyev'i (23) arama çalışmaları 4'üncü günde devam etti. Temmot Aliyev'in güreşçi olduğu belirtilirken, savaş nedeniyle seferberlik ilan edilince Karasu'ya geldiği öğrenildi. 
Rusya vatandaşları Umar Barlakov (38), kardeşi Aslan Barlakov (31), Achemez Aliyev (25) ve kardeşi Temmot Aliyev, geçen pazar günü Aşağıaziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki sahile geldi. Denize giren Aliyev kardeşler, bir süre sonra gözden kayboldu. Barlakov kardeşler çevreden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen ekipler arama çalışmalarına başlarken, Achemez Aliyev yüzerek kıyıya çıktı. Sakarya Karasu Devlet Hastanesi'ne kontrol amacıyla götürülen Achemez Aliyev, taburcu edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler arama çalışmalarına 4'üncü günde de devam etti. Botlarla arama yapılmasının yanı sıra sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar denizde arama yaptı.
Rusya üyesi Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nde yaşayan Umar Barlakov, Aslan Barlakov, Achemez Aliyev ve Temmot Aliyev'in savaş nedeniyle seferberlik ilan edilince bir süre önce Karasu'ya geldikleri öğrenilirken, yakınları ise Temmot Aliyev'in güreşçi olduğunu, bir süredir yakınlarıyla birlikte Karasu'da dinlendiğini belirtti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2022-11-09 15:40:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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