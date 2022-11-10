Sakarya'da otomobil, hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün yola çıkmaya çalıştığı hafif ticari araca, otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Göl Mahallesi Sakarya Caddesi´nde meydana geldi. Hakan Dursun'un kullandığı 34 ZE 2960 plakalı otomobil, yola girmeye çalışan Hilmi Çankaya yönetimindeki 54 SK 592 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada sürücüler Hilmi Çankaya ve Hakan Dursun ile Feyza Dursun yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-11-10 16:46:55
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