Kuzey Marmara Otoyolu, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu



Alişan KOYUNCU/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI'nda, Kuzey Marmara Otoyolu tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında işletme merkezinin alanına 5 bin fidan dikildi.

Adapazarı´nda, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı Bakım İşletme Merkezi´nde gerçekleşen fidan dikim töreninde `Türkiye Yüzyılına Nefes´ olacak 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törene katılan kişilere fidan dağıtıldı. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, kendilerine verilen fidanları, işletme merkezinin alanına dikti. Burada konuşan Vali Kaldırım, doğanın önemine değinerek, "Hem Sakarya´nın hem de ülkemizin en büyük varlığı nedir derseniz, kesinlikle doğasıdır. Bu cennet vatanın yeşil güzellikleridir. Dolayısıyla geleceğe taşıyacağımız en büyük değer de Cumhuriyet içerisinde doğamız olacaktır, yemyeşil çevremiz olacaktır, ağaç varlığımız olacaktır. Bu bilincin özellikle gençlerimize aşılanması, gelecek nesillere aşılanması, bir miras olarak bırakılması en büyük sorumluluğumuz olacaktır" dedi.

'4 MİLYON 955 BİN FİDANIN DİKİMİNİN GERÇEKLEŞTİRDİK´

Kuzey Marmara Otoyolu´nun inşasıyla doğaya saygılı faaliyetler yürüttüklerini aktaran Aynur Uluğtekin ise şunları söyledi:

"Kuzey Marmara Otoyolu olarak, doğaya ve ekolojik dengeye karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, güvenli ve konforlu ulaşımın geleceği için attığımız her adımda yeşil odaklı yaklaşım ile faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın en geniş 4 şeritli tünelleri ve 415 kilometrelik yeni nesil akıllı ulaşım ağımızla ülkemize küresel ölçekli bir değer katarken, 2018 yılından itibaren de her yıl ortalama 1 milyon dikimi gerçekleştirdik. Kuzey Marmara Otoyolu olarak bugüne kadar İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerimizi kapsayan yol ağımızda 4 milyon 955 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdik."

'5 MİLYON HEDEFİMİZİ, 6 MİLYONLA KAPATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bugüne kadar kurum olarak ağaçlandırma konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Uluğtekin, "2022 yılının sonuna kadar inşallah 1 milyon 100 bin fidanımızı toprakla buluşturmuş olacağız. İşletme süremizin sonuna kadar öngörülen 5 milyon fidanla buluşmayı biz 6 milyonla kapatacağımızı düşünüyoruz. Çünkü bizim ülkemize, milletimize, gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi daha yeşil bir dünya ile buluşturmak için bu bilinçle ülkemizin ağaçlandırma seferberliğinde rol almış durumdayız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU

2022-11-11 16:36:39



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