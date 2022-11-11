Karasu'da girdiği denizde kaybolan Rus vatandaşının cesedi kıyıya vurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde dalgalara kapılarak boğulan Rus vatandaşı Temmot Aliyev'in (23) cansız bedeni kıyıya vurdu.

Rusya vatandaşları Umar Barlakov (38), kardeşi Aslan Barlakov (31), Achemez Aliyev (25) ve kardeşi Temmot Aliyev, geçen pazar günü Aşağıaziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki sahile geldi. Denize giren Aliyev kardeşler, bir süre sonra gözden kayboldu. Barlakov kardeşler çevreden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen ekipler arama çalışmalarına başlarken, Achemez Aliyev yüzerek kıyıya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler pazar gününden itibaren arama yaparken, bugün akşam saatlerinde Temmot Aliyev´in cansız bedeni kıyıya vurdu. Temmot Aliyev´in cesedi denize girdiği yerin yaklaşık 5 kilometre uzağında Liman mevkinde kıyıya vururken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-11-11 22:07:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.