Sakarya'da 2 katlı evde yangın; 1'i çocuk, 2 ölü, 3 yaralı

Dinçer AKBİR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'taki 2 katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, evdeki Nida Ö. (19), Cahide D. (69) ve Uğur D.´yi (34) yaralı olarak dışarı çıkardı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Batuhan Özer (21) ile Uras Çınar Dilber'in (11) cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Dinçer AKBİR
2022-11-13 15:26:06
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