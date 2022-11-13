Sakarya'da 2 katlı evde yangın; 1'i çocuk, 2 ölü, 3 yaralı (2)

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İstiklal Caddesi'nde patlama! Çok sayıda yaralı var

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Adapazarı'nda, yangında hayatını kaybeden Batuhan Özar, Vefa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Emirsultan Mezarlığı'nda, Uras Çınar Dilber ise SALKO Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Erenler ilçesi Kayalar Reşitbey Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dinçer AKBİR/ADAPAZARI, (Sakarya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Dinçer AKBİR

2022-11-13 16:26:58



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