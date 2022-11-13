Sakarya'da 2 katlı evde yangın; 1'i çocuk, 2 ölü, 3 yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER
Adapazarı'nda, yangında hayatını kaybeden Batuhan Özar, Vefa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Emirsultan Mezarlığı'nda, Uras Çınar Dilber ise SALKO Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Erenler ilçesi Kayalar Reşitbey Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dinçer AKBİR/ADAPAZARI, (Sakarya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Dinçer AKBİR
2022-11-13 16:26:58
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