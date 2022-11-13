Sakarya'da 2 katlı evde yangın; 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (3)

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1 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Adapazarı'nda sabah 05.15 sıralarında çıkan yangında hayatını kaybeden Batuhan Özar (21) ile yaralanan Nida Özar'ın (19) yaklaşık 1 ay önce evlendikleri ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Batuhan Özar toprağa verilirken, Nida Özar'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Dinçer AKBİR

2022-11-13 18:51:55



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