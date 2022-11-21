Sakarya´da lodos; otomobilin üzerine ağaç devrildi



İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI'nda lodos etkili olurken, park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağacın dalları ise 4 araçta hasara yol açtı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi yanında bulunan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü çalışanlarının araçlarını park ettiği TCDD arazisinde meydana geldi. Kentte etkili olan lodos nedeniyle caddedeki ağaçlardan biri, gürültüyle devrildi. Park halindeki otomobilin üzerine düşen ağacın dalları da diğer 4 araçta ufak çaplı hasara neden oldu. Ağacın altında kalan aracın ise üst kısmı, ikiye bölündü. Bölgede itfaiye ve belediye ekipleri, çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-11-21 16:23:48



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