Katil zanlısı, Erdal Sakız'ın ölüm haberini sosyal medyadan paylaşmış

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ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanda, otomobilinde silahla vurulmuş cesedi bulunan Erdal Sakız (43) cinayetiyle ilgili tutuklanan katil zanlısı Ersin Koç'un; ceset bulunduktan sonra haberi sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın 10 gün sonra Çam Dağı ormanında otomobilinin içerisinde baş ve göğüs kısmında mermiyle elinden de tüfekle vurulduğu tespit edilen cesedi bulundu. Cinayetin ardından fındık tüccarı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve 16 yaşındaki oğulları S.K. tutuklandı. Erdal Sakız'ın cesedinin bulunduğu gün, tutuklanmadan önce Ersin Koç'un 'Cansız bedenine ulaşıldı' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-11-27 19:48:52



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