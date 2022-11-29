Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan imam öldü

İsa ÇİÇEK/ HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde devrilerek, alev alan traktörün altında kalan cami imamı Mehmet Küt, yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Kahraman Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Rasimpaşa Mahallesi Meskenler Camisi'nde imam olduğu belirtilen Mehmet Küt'ün traktörü, kontrolünden çıkarak devrildi ardından alev aldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Sağlık ekipleri ise traktörün altında kalan Küt'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Küt'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, "Yaşanan vahim olay sonrası çok değerli imamımız olan Mehmet Küt'ü kaybettik. Allah rahmet eylesin. Geride kalan yakınlarına sabrılar ihsan eylesin" dedi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK
2022-11-29 13:51:57
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