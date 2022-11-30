Sakarya'da, devrilen traktörün altında kalan belediye çalışanı öldü

İsa ÇİÇEK/ GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörünün altında kalan belediye çalışanı Mustafa Öztürk (50), yaşamını kaybetti.
Kaza, 15.30 sıralarında, Umurbey Mahallesi Ciciler yolunda meydana geldi. Karacaören Mahallesi'ndeki tarlasını süren Mustafa Öztürk, 45 TY 662 plakalı traktörüyle eve dönüş yolunda, rampada kontrolü kaybetti. Öztürk, devrilen traktörün altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öztürk´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası Öztürk´ün cansız bedeni, Geyve Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mustafa Öztürk´ün, Geyve Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK
2022-11-30 17:18:14
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