Minibüsün kapılarını kapatıp, üniversiteli kıza cinsel saldırıya kalkıştı (2)

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TUTUKLANDI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi Merve K.'ya (22) minibüsün içerisinde cinsel saldırı girişiminde bulunup, daha sonra da darbeden Serdar Serkan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK

2022-11-30 18:28:08



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