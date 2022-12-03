Köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile çarptı: 2 yaralı 

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile çarpan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Karasu Küçükboğaz mevkisinde meydana geldi. Kemal Özen yönetimindeki 34 FDR 920 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşlayan Alparslan Yıldız yönetimindeki 34 AA 199 plakalı otomobile arkadan çarparak takla attı. Kazada Kemal Özen ile aynı otomobildeki 1 kişi yaralandı. Hafif yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde yavru köpek görülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-12-03 18:24:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.