Mobilya imalathanesi alev alev yandı 

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İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde mobilya imalathanesi, çıkan yangında alev alev yandı.

Saat 17.00 sıralarında, Adapazarı Tuzla Mahallesi´nde yer alan Zirai Aletler Sanayi Sitesi´ndeki bir mobilya imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Süngerlerin tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm imalathaneyi sararken, alevler gökyüzüne yükseldi. Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti. İmalathanenin hafta sonu kapalı olması nedeniyle içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-12-10 18:46:11



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