Sakarya'da nehirde kadın cesedi bulundu 

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İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, kaybolan Fatma Abdullah'ı (43) arama çalışmaları kapsamında nehirde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Adapazarı'nda 23 Kasım günü kaybolan Fatma Abdullah'ı arama çalışmalarını sürdüren polis, kamera kayıtlarından kadının son görüldüğü yerin Köprübaşı Mahallesi'nde Eski Sakarya Köprüsü olduğunu tespit etti. Polis, kadının intihar etmiş olabileceğini göz önünde bulundurarak AFAD ile iletişime geçerek nehirde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri yaptıkları arama çalışmalarında Eski Sakarya Köprüsü'nden yaklaşık 2 kilometre uzağında bir kadın cesedine rastladı. AFAD ekibi, cesedi bota alarak kıyıya çıkardı. Ceset otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi´ne götürüldü. Cesedin Fatma Abdullah'a ait olup olmadığı yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-12-10 19:22:48



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