3 yıl sonra ağabeyi gibi motosiklet kazasında öldü

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ümmet Keskin (38) hastanede yaşamını yitirdi. Keskin´in ağabeyi Adem Keskin'in (36), 3 yıl önce motosikletle bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, 1 Aralık'ta Sapanca Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Ümmet Keskin idaresindeki 54 ABM 436 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Sürüklenen motosiklet karşı yönden gelen A.S.Y. idaresindeki 54 SB 772 plakalı otomobile çarptı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Ümmet Keskin tedavi altına alındı. Ümmet Keskin hastanede yaşamını yitirdi. Keskin, bugün Akyazı´da toprağa verilecek.

Ümmet Keskin'in Sapanca'da bir otelde çalıştığı, iş çıkışı evine gittiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Ümmet Keskin'in ağabeyi Adem Keskin'in, 2019'da Adapazarı´nda motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2022-12-11 13:05:15



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