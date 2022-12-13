Otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 1 ölü,1 yaralı (2)

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Savaş Kılıç (48), hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan, Kocaeli'de makine parçaları üretimi yapan firmanın ortağı olan Erhan Durmuşoğlu'nun (47) ise tedavisi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-12-13 15:24:45
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