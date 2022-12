Tartıştığı babası bıçakladı, hastanede kurtarılamadı

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, tartıştığı babası A.T. tarafından bıçaklanan Kerim T. (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. A.T. ise gözaltına alındı.

Olay, gece Arifiye'ye bağlı Karaaptiler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kerim T., eve alkollü olarak geldi. Kapının önünde Kerim T. ile anne ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T., oğlunu bıçakladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Kerim T.'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Kerim T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba A.T. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye İsa ÇİÇEK

2022-12-16 09:57:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.