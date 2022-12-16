Sakarya´da 44 kaçak göçmen yakalandı; 2 gözaltı

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´da polis tarafından durdurulan 2 minibüste 44 kaçak göçmen yakalanırken, 2 sürücü gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine 2 aracı takibe aldı. Polis ekipleri, TEM Otoyolu Sapanca geçişinde bulunan bir dinlenme tesisine 2 minibüsü durdurdu. Recep G. idaresindeki 63 N 3908 plakalı ve Burhan G. idaresindeki 63 ACP 237 plakalı 2 minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 44 Afgan göçmen yakalandı. 2 sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemler için İl Göç İdaresi´ne götürüleceği belirtildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK
2022-12-16 16:47:47
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