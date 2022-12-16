Tartıştığı babası bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2)

Ölenler ve yaralılar var! Feci kaza!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YARALANDIKTAN 1 SAAT SONRA 112'YE HABER VERİLMİŞ

Sakarya´nın Arifiye ilçesinde babasıyla yaşadığı arbede sırasında bıçaklanan Kerim T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, polis soruşturma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan inceleme ve alınan ifadeler doğrultusunda Kerim T.'nin yaralanması sonrası yaklaşık bir saat evde durduğu, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi´ne haber verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan baba A.T., anne F.T., kız kardeş B.T., erkek kardeş K.T. ve K.T.´nin eşi B.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye İsa ÇİÇEK

2022-12-16 16:55:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.