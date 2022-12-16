Tartıştığı babası bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2)

YARALANDIKTAN 1 SAAT SONRA 112'YE HABER VERİLMİŞ
Sakarya´nın Arifiye ilçesinde babasıyla yaşadığı arbede sırasında bıçaklanan Kerim T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, polis soruşturma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan inceleme ve alınan ifadeler doğrultusunda Kerim T.'nin yaralanması sonrası yaklaşık bir saat evde durduğu, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi´ne haber verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan baba A.T., anne F.T., kız kardeş B.T., erkek kardeş K.T. ve K.T.´nin eşi B.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye İsa ÇİÇEK
2022-12-16 16:55:34
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