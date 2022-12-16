40 gündür kendisinden haber alınamayan Avcı, aranıyor 

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)İSTANBUL'dan, yaklaşık 40 gün önce Sakarya'nın Geyve ilçesine geldikten sonra kaybolan Abdurrahman Avcı´yı (30) arama çalışmaları devam ediyor. Ormanda yapılan aramada da Avcı'ya ulaşılamadı.

İstanbul´da yaşayan Abdurrahman Avcı, yaklaşık 40 gün önce kiraladığı otomobille Sakarya´nın Geyve ilçesine geldi. Ailesinin Avcı´dan haber alamaması nedeniyle yaptığı başvuru sonucu arama çalışması başlatıldı. Avcı´nın kiraladığı otomobil Geyve´de bulundu. Avcı´nın evden ayrıldıktan 2 gün sonra telefonunun sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşıldı. Bugün 5´inci kez 6 ayrı bölgede 60 kişilik ekiple arama yapıldı. Koru, Sabırlar ve Doğancıl mahallelerinin bulunduğu ormanda AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı aramakurtarma ekiplerinin yaptığı aramalara rağmen Avcı bulunamadı. Arama çalışmaları devam edecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

2022-12-16 20:58:39



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