Adapazarı´nda silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı 

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde eğlence mekanı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi´nde meydana geldi. Bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Ahmet Toykar, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Toykar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ahmet Toykar´ın cenazesi bugün Geyve ilçesi Nuruosmaniye Mahallesi´nde toprağa verilecek.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-12-17 12:10:53



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