MY Sweet Home Mobilya Çarşıları 4´üncü şubesini Adapazarı´nda açtı

Alişan KOYUNCU/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) MY Sweet Home Mobilya Çarşıları´nın 4´üncü şubesi Adapazarı´nda düzenlenen törenle açıldı. Açılışta şarkıcı Onay Şahin davetlilere özel konser verdi.My Sweet Home Mobilya Çarşıları 4´üncü şubesini Sakarya´nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen törenle açtı. Törene Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, My Sweet Home Mobilya Çarşıları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın ve davetliler katıldı. 3 katlı binada, 5 bin metrekarelik alanda hizmete giren mağazada mobilya alanında bulunan her türlü eşya, müşterilerini bekliyor. Açılışın gerçekleştirilmesinin ardından Onay Şahin, davetlilere özel konser verdi.Açılış töreninde konuşan My Sweet Home Mobilya Çarşıları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, "My Sweet Home Mobilya Çarşıları 25 bin metrekarelik bir alanda Gebze´de var, 11 bin metrekarelik bir alanda Sancaktepe´de var, 5 bin 800 metrekarelik bir alanda Pendik´te var, burada da 5 bin metrekarelik bir alanda Sakarya şubesini kurduk. My Sweet Home 150 üretici firmanın bir araya gelerek gerçekten en iyiyi, en uyguna satma mantığıyla kurulan mobilya alışveriş merkezleridir. Yani son trend olan mobilyaların üretimini yapıp bunların üzerine kâr marjını minimize ederek cüzi rakamlar koyarak halkımızla buluşturuyoruz" dedi.`EN ÖNEMLİ KRİTER SATIŞ SONRASI HİZMET´Müşterilerinin memnuniyetini daima ön planda tuttuklarını anlatan Erdal Ayaydın, şöyle konuştu: "En önemli kriterimiz satış sonrası hizmettir. Satış sonrasında göstermiş olduğumuz ilgi ve alaka bizi Türkiye´nin her yerine şube açmaya teşvik ediyor. Çünkü bu konuda çok olumlu şeyler duyuyoruz. Sakarya´da açılan mağazamız 150 üretici firmanın içerisinde olan arkadaşlarımızla kurmuş olduğumuz bir alışveriş merkezidir burası. Burada insanlara kaliteyi ucuza satma felsefesiyle kurulmuş bir yerdir. Herkese hayırlı olsun" (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Sakarya / Adapazarı DHA

2022-12-18 11:46:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.