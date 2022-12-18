Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi 

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde yol kenarındaki bir dinlenme tesisinde aşçı olarak çalışan Fethi Şengül (61), mesaisinin ardından yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza gece saatlerinde D-650 yolu İsabalı Mahallesi´nde bulunan bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Yol kenarındaki dinlenme tesisinde aşçı olarak çalışan Fethi Şengül, mesainin bitmesinin ardından yolun karşısına geçmek isterken, Mehmet Fatih Avcı yönetimindeki 64 AF 446 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Fethi Şengül sağlık ekibince Pamukova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Şengül yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova İsa ÇİÇEK

2022-12-18 22:24:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.