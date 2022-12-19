1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgada 14 şüpheli adliyede



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Ahmet Toykar´ın (21) ölümüne neden olan silahı kimin ateşlediği yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacak.

Olay, önceki gün gece sıralarında Adnan Menderes Caddesi´nde meydana geldi. Bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada Ahmet Toykar, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. yaralandı. Yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılırken, Ahmet Toykar hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, olayın yan yana bulunan iki eğlence mekanı sahiplerinin anlaşmazlığından kaynaklandığını ve çalışanlar arasında çatışmaya döndüğü belirledi. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 7 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. 6 yaralının ise tedavilerinin ardından sorguya alınacağı belirtildi. Ahmet Toykar'ın ölümüne neden olan kurşunun kimin silahından çıktığı ise yapılacak inceleme sonucu belli olacak.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-12-19 14:20:03



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